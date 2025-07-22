سبورت إيطاليا: أتالانتا يستعد لضم كييزا.. وشرط على ليفربول لإتمام الصفقة

يسعى نادي أتالانتا إلى التعاقد مع فيديريكو كييزا لاعب ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب قناة سبورت إيطاليا، فإن النادي الإيطالي لن يواجه أي مشكلة مالية في دفع 12 مليون يورو للتعاقد مع كييزا.

وكان ليفربول قد ضم اللاعب الإيطالي في الصيف الماضي بنفس المبلغ.

ووفقا للقناة فإن نادي مدينة بيرجامو يشترط على ليفربول تحمل جزء من راتبه لإتمام الصفقة.

ويريد أتالانتا أن يعوض الرحيل المحتمل لأديمولا لوكمان إلى إنتر في الميركاتو الحالي لضم كييزا.

وأعلن ليفربول قائمته التي ستخوض الجولة التحضيرية الآسيوية.

وشهدت القائمة استبعاد فيديريكو كييزا مما يشير إلى اقتراب رحيله عن الفريق.

وينتهي عقد كييزا مع الريدز صيف 2028.

وشارك كييزا مع ليفربول في الموسم المنقضي في 6 مباريات، لكن بدون تسجيل أو صناعة، وحقق اللاعب مع ليفربول الموسم الحالي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.