لتعويض ثيو.. رومانو: ميلان أتم افتقه مع برايتون للتعاقد مع إستوبينيان
الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 11:27
كتب : FilGoal
أتم ميلان اتفاقه مع برايتون لضم لاعبه بيرفيس إستوبينيان وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي.
بيرفيس إستوبينان
النادي : برايتون
وأشار رومانو إلى أن ميلان اتفق مع برايتون على ضم اللاعب مقابل 17 مليون يورو ومليوني يورو كإضافات.
ويأتي التعاقد مع إستوبينيان لتعويض رحيل ثيو هيرنانديز الذي انضم إلى الهلال السعودي.
صاحب الـ27 عاما انضم إلى برايتون قادما من فياريال في 2022.
وشارك إستوبينيان في 36 مباراة خلال الموسم الماضي مع برايتون وسجل هدفا وصنع آخر.
وبشكل عام، لعب الظهير الأيسر الإكوادوري 104 مباريات بقميص برايتون، وخلالها سجل خمسة أهداف وصنع 14.
وبرفقة منتخب بلاده، شارك إستوبينيان في 48 مباراة دولية وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع مثلها.
ولم يتأهل ميلان للمشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل
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