بعد عدم اقتناع أليجري به.. رومانو: ولفرهامبتون يقدم عرضه لضم بوبيل

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

مارك بوبيل - ألميريا

قدم نادي ولفرهامبتون عرضا إلى نظيره ألميريا للتعاقد مع الإسباني مارك بوبيل لاعب الفريق.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ولفرهامبتون قدم عرضه لألميريا لضم بوبيل مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع.

ولم يرد ألميريا بشكل نهائي على عرض النادي الإنجليزي.

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وكان ميلان في مفاوضات مع الظهير الأيمن في الفترة الماضية، لكن بحسب صحيفة توتوسبورت فإن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان أوقف المفاوضات لعدم اقتناعه به.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما على ذهبية أولمبياد باريس 2024.

وواجه بوبيل منتخب مصر في أولمبياد باريس وخسر منتخبه بهدفين مقابل هدف.

ولعب بوبيل 40 مباراة رفقة ألميريا في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 5 آخرين.

ولم يصعد ألميريا إلى الدوري الإسباني بعد خسارته في التصفيات المؤهلة من ريال أوفييدو.

ميركاتو ولفرهامبتون ألميريا مارك بوبيل
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