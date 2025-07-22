لاعب المصري وحرس الحدود السابق.. إيتوجا ينضم لاتحاد خنشلة الجزائري

أعلن نادي اتحاد خنشلة الجزائري تعاقده مع فرانك إيتوجا لاعب المصري وحرس الحدود السابق.

فرانك إيتوجا النادي : حرس الحدود اتحاد خنشلة

وسينضم اللاعب الكاميروني لصفوف الفريق الجزائري بداية من الموسم الجديد 2025/2026.

وكان اللاعب قد لعب لثلاثة فرق بالدوري المصري وهم المصري والجونة وحرس الحدود.

وكانت المحطة الأخيرة لإيتوجا في مصر مع فريق حرس الحدود بالموسم الماضي قبل أن ينضم لاتحاد خنشلة.

وشارك إيتوجا في 8 مباريات بقميص حرس الحدود في الموسم الماضي وتمكن من صنع هدفين ولم يسجل.

ويلعب اتحاد خنشلة بدوري الدرجة الأولى الجزائري.

ولعب إيتوجا 29 مباراة في الدوري المصري وسجل ثلاثة أهداف.