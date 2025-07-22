تقرير: معلول يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لعودته لـ الصفاقسي

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 10:49

كتب : FilGoal

مران الأهلي - علي معلول

يستعد علي معلول لاعب الأهلي السابق للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى الصفاقسي التونسي.

علي معلول

النادي : الأهلي

الصفاقسي

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن معلول سيخضع للفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء تمهيدا لانضمامه للصفاقسي مجددا.

ووفقا للإذاعة فإن إدارة الصفاقسي تسعى إلى التوصل لتسوية مالية لغلق نزاعات رياضية محلية تهدده بعدم المشاركة في بطولة الدوري الموسم الجديد.

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وفي حال إتمام الصفقة، سيعود معلول للصفاقسي بعد 9 سنوات، إذ انتقل إلى الأهلي في 2016.

وتتعلق هذه النزاعات بمستحقات 3 لاعبين ومعدين بدنيين سابقين.

اللاعب التونسي صاحب الـ35 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الصفاقسي في عام 2016.

وتوج معلول مع الأهلي بالدوري المصري 6 مرات و5 لكأس السوبر المصري وأربعة لكأس مصر.

كما ظفر بدوري أبطال إفريقيا أربع مرات ومرتين لكأس السوبر الإفريقي.

هذا بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.

الأهلي ميركاتو علي معلول الصفاقسي
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