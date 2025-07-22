أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة

الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - فرينكي دي يونج

كشفت صحيفة "أس" عن مواجهة نادي برشلونة لمشكلة رئيسية في عملية تجديد عقد لاعب وسط الفريق فرينكي دي يونج.

ويريد برشلونة التفاوض مع اللاعب الهولندي على تجديد عقده، لكنه لا يعرف مع من يجب أن يجلس للتفاوض.

يأتي ذلك حيث أنهى دي يونج علاقته مع وكيله دورسون ولم يعين وكيلا جديدا حتى الآن.

أخبار متعلقة:
رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو حقيقة رغبة برشلونة في استعادة تشافي سيمونز موندو: بعد اجتياز الكشف الطبي.. موعد تقديم راشفورد في برشلونة سكاي: راشفورد يعبر الكشف الطبي مع برشلونة

وكان النادي ينوي تجديد عقد دي يونج حتى صيف 2029.

وينتهي عقد دي يونج مع النادي الكتالوني في صيف 2026.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 28 مع برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم المنقضي أي الدوري والسوبر والكأس.

وخاض دي يونج 46 مباراة رفقة الفريق الكتالوني في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو.

فرينكي دي يونج برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو سابقة تاريخية في الدوري الإسباني.. رئيس جديد للجنة الحكام وانفصال غير مسبوق حقيقة رغبة برشلونة في استعادة تشافي سيمونز موندو: بعد اجتياز الكشف الطبي.. موعد تقديم راشفورد في برشلونة نفس صيغة نيكو باز.. سكاي: كومو يتفق مع ريال مدريد على ضم رامون تضارب حول موقف ساؤول من مغادرة أتلتيكو مدريد والانتقال للدوري التركي كادينا كوبي توضح حقيقة العروض السعودية لـ فينيسيوس آس: خيتافي النادي الأقرب لضم مهاجم ريال مدريد ولكن
أخر الأخبار
أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
وسيط كولومبوس لـ في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي 2 ساعة | الدوري المصري
محمد علي بن رمضان: سأفعل ما يطلبه المدرب.. وهذا كان أفضل توقيت للانتقال إلى الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
كريم فؤاد: نسيت الإصابة تماما.. وهذا ما أركز عليه الآن 2 ساعة | الدوري المصري
عمر كمال: نتمناها بداية جيدة للموسم.. وهذه علاقتي مع أشرف بنشرقي 2 ساعة | الدوري المصري
بعد نهاية عقده مع إنتر.. رد ستار يتعاقد مع أرناوتوفيتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو 2 ساعة | الدوري الإسباني
السادس.. المقاولون العرب يضم نادر هشام 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509758/أزمة-غريبة-توقف-تجديد-عقد-دي-يونج-مع-برشلونة