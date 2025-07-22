أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة
الثلاثاء، 22 يوليه 2025 - 00:20
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة "أس" عن مواجهة نادي برشلونة لمشكلة رئيسية في عملية تجديد عقد لاعب وسط الفريق فرينكي دي يونج.
فرينكي دي يونج
النادي : برشلونة
ويريد برشلونة التفاوض مع اللاعب الهولندي على تجديد عقده، لكنه لا يعرف مع من يجب أن يجلس للتفاوض.
يأتي ذلك حيث أنهى دي يونج علاقته مع وكيله دورسون ولم يعين وكيلا جديدا حتى الآن.
وكان النادي ينوي تجديد عقد دي يونج حتى صيف 2029.
وينتهي عقد دي يونج مع النادي الكتالوني في صيف 2026.
وتوج اللاعب البالغ من العمر 28 مع برشلونة بالثلاثية المحلية في الموسم المنقضي أي الدوري والسوبر والكأس.
وخاض دي يونج 46 مباراة رفقة الفريق الكتالوني في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع مثلهما.
وانضم دي يونج إلى برشلونة قادما من أياكس في صيف 2019 مقابل 86 مليون يورو.
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