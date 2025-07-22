محمد علي بن رمضان: سأفعل ما يطلبه المدرب.. وهذا كان أفضل توقيت للانتقال إلى الأهلي

أبدى محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي سعادته بالفوز على الملعب التونسي وديا ضمن فترة الإعداد.

وقال بن رمضان في تصريحاته لقناة الأهلي: "جمهور الأهلي يحب ناديه بجنون، وهذا الحب يضع مسؤولية كبيرة علينا لنسعدهم".

وأضاف "سأبذل أقصى جهد لدي حتى نحقق كل البطولات الممكنة".

وأوضح "المباراة الودية كانت مفيدة في التأقلم فنيا وتكتيكيا ونتمنى أن ننقل ذلك للمباريات الرسمية".الموسم الماضي ولكن كل شيء في وقته، وهذا أفضل توقيت".

وتابع "سأكون حاضرا في كل الأدوار التي يطلبها مني المدرب. طريقة لعبنا حاليا تعتمد على وجود 2 أمام لاعب الارتكاز، وهو يمنحنا حرية كبيرة في صناعة اللعب وتحريك الكرة، ومع الوقت سترى جماهيرنا أشياء تفرحها".

وأكمل "كل اللاعبين يعرفون بعضهم البعض في وقت قصير وكأس العالم للأندية ساعدنا على ذلك، ونسعى للمزيد من التأقلم مع بعضنا البعض ومع المدرب".

وواصل "وجود العديد من اللاعبين في كل مركز أمر يفيد الفريق، وكذلك قدرة اللاعبين على اللعب في عدة مراكز".

وكشف "أسامة هلال مدير التعاقدات هو أول من بدأ التفاوض معي. كان من الممكن أن أنضم في الموسم الماضي أو في أي وقت ولكن هذا هو التوقيت الأفضل".

وعن هدفه في كأس العالم للأندية أمام بورتو قال: "هدفي أمام بورتو؟ حين راوغ أشرف بنشرقي عرفت أنه سيمنحني الكرة فحاولت أن أتواجد في موقع يساعدني على التسديد وكنت موفقا في التسجيل".

وعن منافسي الأهلي في إفريقيا قال: "هناك العديد من الفرق مثل صنداونز وبيراميدز والترجي، وستكون منافسة صعبة".

وفاز الأهلي على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الأحمر في تونس استعدادا للموسم الجديد.

وسجل رباعية الأهلي محمد شريف هدفين، وهدف لكل من أشرف بنشرقي ومحمد عبد الله.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل الملعب التونسي هدفه الوحيد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم خليل عياري.

وسيلعب الأهلي مباراة ودية ثانية في معسكر تونس ضد البنزرتي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.