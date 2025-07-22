كريم فؤاد: نسيت الإصابة تماما.. وهذا ما أركز عليه الآن

أبدى كريم فؤاد لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الملعب التونسي وديا ضمن فترة الإعداد والعودة للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وقال فؤاد في تصريحاته لقناة الأهلي: "نسيت الإصابة ولا أفكر فيها الآن. تركيزي على أداء أدواري كما يطلبها المدرب".

وأضاف "ريبيرو يلعب بطريقة مختلفة بعض الشيء وأحاول التأقلم معها ودراستها جيدا لأقدم أفضل شكل ممكن".

وتابع "التدريبات ممتعة في الوقت الحالي وكل اللاعبين يستمتعون بها".

وفاز الأهلي على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الأحمر في تونس استعدادا للموسم الجديد.

وسجل رباعية الأهلي محمد شريف هدفين، وهدف لكل من أشرف بنشرقي ومحمد عبد الله.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل الملعب التونسي هدفه الوحيد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم خليل عياري.

وسيلعب الأهلي مباراة ودية ثانية في معسكر تونس ضد البنزرتي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.