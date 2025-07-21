عمر كمال: نتمناها بداية جيدة للموسم.. وهذه علاقتي مع أشرف بنشرقي

أبدى عمر كمال لاعب الأهلي سعادته بالفوز على الملعب التونسي وديا ضمن فترة الإعداد.

وقال كمال في تصريحاته لقناة الأهلي: "فوز جيد لنا ونتمنى أن تكون بداية موسم يحمل الخير لجماهير الأهلي".

وعن علاقته بالمغربي أشرف بنشرقي قال: "أعرفه قبل انتقاله إلى الأهلي، وهو يحب أن يمازحني ويستفزني".

واختتم "إنه لاعب كبير وننتظر منه الكثير في الموسم الحالي".

وفاز الأهلي على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الأحمر في تونس استعدادا للموسم الجديد.

وسجل رباعية الأهلي محمد شريف هدفين، وهدف لكل من أشرف بنشرقي ومحمد عبد الله.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل الملعب التونسي هدفه الوحيد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم خليل عياري.

وسيلعب الأهلي مباراة ودية ثانية في معسكر تونس ضد البنزرتي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.