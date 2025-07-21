السادس.. المقاولون العرب يضم نادر هشام

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

نادر هشام

أعلن نادي المقاولون العرب عن ضم نادر هشام مدافع فريق مودرن سبورت.

نادر هشام

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

ووفقا لبيان مجلس إدارة النادي برئاسة محسن صلاح، يأتي ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع مدافع ذئاب الجبل الجديد على عقد مدته 3 مواسم.

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وتم التوقيع بحضور محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، وطلعت محرم القائم بأعمال مدير الكرة.

وانتظم اللاعب في تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني للمقاولون العرب.

ويعد نادر هشام سادس صفقات المقاولون العرب هذا الموسم.

ويأتي هشام بعد كل من إسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة.

وعاد المقاولون العرب للدوري الممتاز بعد غياب موسم واحد تحت قيادة محمد مكي.

نادر هشام المقاولون العرب الدوري المصري
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