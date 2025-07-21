وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق

تقدم وسام أبو علي مهاجم الأهلي بالاعتذار لجماهير ناديه ومجلس الإدارة وزملائه في الفريق لما بدر منه في الفترة الماضية بسبب رغبته في الرحيل.

وقال وسام أبو علي عبر موقع الأهلي: "أعتذر لجماهير الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وإدارة النادي واللاعبين وكل شخص له مكان في قلبي على ما بدر مني من تصرفات".

وأضاف "لا أريد سوى حب جماهير الأهلي والإدارة، منذ فترة أمر بضغوط أسرية وفعلت أشياء لا أوافق عليها لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرفات من أي لاعب آخر".

وواصل "النادي الأهلي كبير وعظيم وعلاقتي به منذ اليوم الأول رائعة جدا وهو النادي الذي جعلني أكبر في كرة القدم وساعدني في الحصول على عروض الاحتراف وأن أصبح نجما في الكرة، ولعبت معه أفضل موسم ونصف في حياتي".

وأكمل "اشتريت منزلا هنا في مصر وأسرتي جاءت للمعيشة معي هنا بسبب حبي للأهلي ومصر".

وأشار "تصرفت بشكل لا يليق بلاعب النادي الأهلي، وقضيت أفضل أيام حياتي في الأهلي والجمهور كان يدعمني في الفترة التي كنت أقابل فيها سوء توفيق، والأهلي هو من جعلني نجم نجوم منتخب فلسطين".

وأفصح "الأمور كبرت مني بشكل سريع وأصبحت غير قادر على التصرف ولا أعرف ماذا أفعل، لكني أؤكد أن أي شخص أو جهة تحدثت باسمي ضد الأهلي أنا لا أؤيدها وليس لي علاقة بهم لأنني لاعب في النادي الأهلي".

واستطرد "أحترم إدارة الأهلي ومتأكد أنها ستتفهم ظروفي الأسرية، وإذا تمت الصفقة أم لا أنا سعيد جدا أنني في النادي الأهلي وأقدر ذلك وبدون الأهلي لما شاركت في مونديال الأندية وظهرت أمام العالم كله".

وأتم تصريحاته "أعشق النادي الأهلي وشرف لأي لاعب أن يلعب في الأهلي وهو أكبر ناد لعبت له في حياتي".

ويتجه الأهلي للموافقة على عرض كولومبوس كرو الأمريكي لبيع وسام أبو علي وحسبما علم FilGoal.com فإن الصفقة في الرتوش الأخيرة بين الطرفين.

ووصل عرض الفريق الأمريكي 7.5 مليون دولار وربما يرتفع، بالإضافة لـ 1.5 مليون دولار مكافآت و15% نسبة إعادة بيع مستقبلي.

ويمتد عقد اللاعب الفلسطيني حتى 2029 مع الأهلي.

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وخاض صاحب الـ 26 عاما مع الأهلي 60 مباراة سجل 38 هدفا وصنع 10 وتوج بلقب هداف الدوري المصري 2023-24.

وسجل وسام في آخر ظهور له مع الأهلي هاتريك ضد بورتو في كأس العالم للأندية.