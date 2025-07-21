بعد انهيار انتقاله لطرابزون.. رومانو: ساؤول يقترب من الانضمام لـ فلامنجو

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 23:24

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المختصب بأخبار الانتقالات عن اقتراب ساؤول نيجيز لاعب أتليتكو مدريد من الانضمام لفلامنجو البرازيلي.

وكان اللاعب قريبا من الانضمام لطرابزون سبور وعلى الرغم من أن النادي التركي حجز موعدا للطيران والكشف الطبي إلا أن ساؤول اعتذر عن عدم الانضمام لأسباب أسرية.

وقضى ساؤول الموسمين الماضيين معارا إلى إشبيلية.

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في البداية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن النادي الإسباني سيفسخ عقد لاعب الوسط بالتراضي.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما اتفق مع طرابزون للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بينما بعد فترة قصيرة أوضح فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق لانتقال ساؤول فشل لأسباب عائلية رغم الاتفاق على بنود العقد وحجز السفر والفحوصات الطبية.

وينتهي عقد ساؤول في صيف 2026.

وشارك ساؤول في الموسم الماضي مع إشبيلية في 26 مباراة، تمكن من تسجيل هدف، وصناعة 6 أهداف.

وتكون ساؤول في ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى الغريم المباشر في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد في فريق تحت 17 عاما.

واستمر ساؤول في أتلتيكو ما مجموعه 17 عاما.

ولعب نيجيز مع رايو فاييكانو وتشيلسي وإشبيلية على سبيل الإعارة طوال تاريخه مع الروخيبلانكوس.

وإجمالا، خاض ساؤول 427 مباراة مع أتلتيكو مدريد وسجل 48 هدفا وصنع 26 آخرين.

وتوج ساؤول ببطولة الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

بالإضافة إلى الدوري الأوروبي مرتين.

ساؤول نيجيز فلامنجو أتليتكو مدريد
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