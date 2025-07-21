ليكيب: تعويضا لرحيل مهاجمه.. مصطفى محمد على رادار نيس

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - رين

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اهتمام نادي نيس بضم مصطفى محمد مهاجم نانت.

يأتي ذلك بعد رحيل مهاجمه جايتان لابورد إلى الدرعية السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن نيس يدرس التعاقد مع محمد كخيار متاح في سوق الانتقالات، إلا أنه لم يقدم أي عرض حتى الآن.

أخبار متعلقة:
"بعيد المدى".. الدرعية يعلن ضم مهاجم نيس يواصل التسجيل.. نانت يخسر من جانجو وديا بمشاركة مصطفى محمد منافس مصطفى محمد.. نانت يعلن ضم يوسف العربي منافس لـ مصطفى محمد؟ فوت ميركاتو: نانت يقترب من ضم يوسف العربي

كشف تقرير فرنسي عن طلبات نادي نانت المادية لبيع مصطفى محمد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد موقع فوت سور 7 الفرنسي، فإن البولندي فالديمار كيتا مالك ورئيس نانت طلب 10 ملايين يورو لبيع الدولي المصري.

وكشفت تقارير أن نانت يرغب في بيع مصطفى محمد في الصيف الجاري. ويرتبط الدولي المصري بتعاقد حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وخاض مصطفى محمد 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع نانت.

وساهم مصطفى في ستة أهدافه مع فريقه الفرنسي إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

نانت الدوري الفرنسي مصطفى محمد نيس
نرشح لكم
أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة بعد نهاية عقده مع إنتر.. رد ستار يتعاقد مع أرناوتوفيتش رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو بعد انهيار انتقاله لطرابزون.. رومانو: ساؤول يقترب من الانضمام لـ فلامنجو "بعيد المدى".. الدرعية يعلن ضم مهاجم نيس رسالة سيئة لمانشستر يونايتد.. تشيلسي يحدد سعر جاكسون "كل التفاصيل اكتملت" القادسية يتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي سابقة تاريخية في الدوري الإسباني.. رئيس جديد للجنة الحكام وانفصال غير مسبوق
أخر الأخبار
أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة 48 دقيقة | الدوري الإسباني
وسيط كولومبوس لـ في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
محمد علي بن رمضان: سأفعل ما يطلبه المدرب.. وهذا كان أفضل توقيت للانتقال إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
كريم فؤاد: نسيت الإصابة تماما.. وهذا ما أركز عليه الآن ساعة | الدوري المصري
عمر كمال: نتمناها بداية جيدة للموسم.. وهذه علاقتي مع أشرف بنشرقي ساعة | الدوري المصري
بعد نهاية عقده مع إنتر.. رد ستار يتعاقد مع أرناوتوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو ساعة | الدوري الإسباني
السادس.. المقاولون العرب يضم نادر هشام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509748/ليكيب-تعويضا-لرحيل-مهاجمه-مصطفى-محمد-على-رادار-نيس