ليكيب: تعويضا لرحيل مهاجمه.. مصطفى محمد على رادار نيس

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اهتمام نادي نيس بضم مصطفى محمد مهاجم نانت.

يأتي ذلك بعد رحيل مهاجمه جايتان لابورد إلى الدرعية السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن نيس يدرس التعاقد مع محمد كخيار متاح في سوق الانتقالات، إلا أنه لم يقدم أي عرض حتى الآن.

كشف تقرير فرنسي عن طلبات نادي نانت المادية لبيع مصطفى محمد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفاد موقع فوت سور 7 الفرنسي، فإن البولندي فالديمار كيتا مالك ورئيس نانت طلب 10 ملايين يورو لبيع الدولي المصري.

وكشفت تقارير أن نانت يرغب في بيع مصطفى محمد في الصيف الجاري. ويرتبط الدولي المصري بتعاقد حتى صيف 2027 أي لمدة موسمين مقبلين.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف نانت لأول مرة في صيف 2022 لمدة موسم على سبيل الإعارة من جالاتاسراي التركي.

بينما تم شراء عقد اللاعب بشكل كامل في صيف 2023.

وخاض مصطفى محمد 27 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات مع نانت.

وساهم مصطفى في ستة أهدافه مع فريقه الفرنسي إذ نجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا وحيدا.