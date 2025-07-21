"بعيد المدى".. الدرعية يعلن ضم مهاجم نيس

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

جايتان لابورد

أعلن نادي الدرعية السعودي عن تعاقده مع جايتان لابورد مهاجم نيس.

نادي الدرعية يتواجد بدوري الدرجة الثانية السعودي.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية صباح اليوم أن لابورد يوجد حالياً في معسكر الفريق الخارجي بالنمسا لإنهاء آخر التفاصيل قبل التوقيع الرسمي.

وأوضحت تقارير أخرى أن لابورد - 31 عاما - سيوقع على عقد يربطه بالدرعية لمدة 3 مواسم.

ومن المتوقع أن يحصل نيس على 4 ملايين يورو مقابل التخلي عن مهاجمه الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

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وظهر المهاجم في 28 مباراة مع نيس بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وسجل 11 هدفا وصنع 4.

وفي خطوة موازية، شهد معسكر الفريق انضمام قائد منتخب جامبيا عمر كولي، الذي شارك يوم الأحد في أول تدريباته مع الفريق.

وذلك تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية إدارة نادي الدرعية لتدعيم صفوف الفريق بأسماء ذات خبرة دولية، استعداداً للمنافسة بقوة في الموسم المقبل، من أجل التأهل للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقتي لابورد وكولي قريباً، في ظل اكتمال التفاصيل التعاقدية وموافقة اللاعبين على كافة البنود.

جايتان لابورد الدرعية نيس
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