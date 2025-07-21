"بعيد المدى".. الدرعية يعلن ضم مهاجم نيس
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 23:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي الدرعية السعودي عن تعاقده مع جايتان لابورد مهاجم نيس.
جايتان لابورد
النادي : الدرعية
نادي الدرعية يتواجد بدوري الدرجة الثانية السعودي.
بعيد المدى اللي كل الأهداف يعطبها 🦅
"غايتان لابورد" 🇫🇷
مهاجمًا لكتيبة أرض الملوك والأبطال. #أبرق_البارق pic.twitter.com/jQEbux3tSt— نادي الدرعية (@diriyahclub) July 21, 2025
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية صباح اليوم أن لابورد يوجد حالياً في معسكر الفريق الخارجي بالنمسا لإنهاء آخر التفاصيل قبل التوقيع الرسمي.
وأوضحت تقارير أخرى أن لابورد - 31 عاما - سيوقع على عقد يربطه بالدرعية لمدة 3 مواسم.
ومن المتوقع أن يحصل نيس على 4 ملايين يورو مقابل التخلي عن مهاجمه الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.
وظهر المهاجم في 28 مباراة مع نيس بالدوري الفرنسي الموسم الماضي، وسجل 11 هدفا وصنع 4.
وفي خطوة موازية، شهد معسكر الفريق انضمام قائد منتخب جامبيا عمر كولي، الذي شارك يوم الأحد في أول تدريباته مع الفريق.
وذلك تمهيداً لإعلان الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية إدارة نادي الدرعية لتدعيم صفوف الفريق بأسماء ذات خبرة دولية، استعداداً للمنافسة بقوة في الموسم المقبل، من أجل التأهل للدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقتي لابورد وكولي قريباً، في ظل اكتمال التفاصيل التعاقدية وموافقة اللاعبين على كافة البنود.