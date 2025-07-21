كريم وليد: وجود علي ماهر أسهم في اختياري لسيراميكا كليوباترا

شدد كريم وليد لاعب سيراميكا كليوباترا على أن وجود علي ماهر كمدير فني أسهم في اختياره الانضمام للفريق.

كريم وليد النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وأعلن سيراميكا كليوباترا ضم كريم وليد قادما من الأهلي.

وقال وليد عبر المركز الإعلامي للنادي: "سعيد بخطوة الانضمام لسيراميكا كليوباترا".

وواصل" سيراميكا كليوباترا خطوة مهمة في مسيرتي وفضلت الانضمام إليه على عدة أندية في الدوري لوجود مقومات النجاح داخل المنظمة".

وتابع "وجود علي ماهر كمدير فنيا للفريق ساعدني على اتخاذ القرار خاصة وأنه يعلم إمكانياتي".

وأضاف "سيراميكا كليوباترا يحقق نتائج جيدة على مدار المواسم السابقة وفاز بكأس الرابطة 3 مرات متتالية ما يؤكد مكانته".

وأتم "لدي تطلعات كبيرة مع سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد وأتمنى التأهل لدوري أبطال إفريقيا والحفاظ على كأس الرابطة والوصول لنهائي السوبر المصري".

وكشف FilGoal.com إتمام لاعب الأهلي اتفاقه للانتقال لصفوف سيراميكا كليوباترا سابقا.

وسيعود اللاعب مجددا للعب تحت قيادة علي ماهر والذي سبق أن دربه من قبل لمدة موسمين في مودرن سبورت.

يأتي ذلك بعد أسبوع من قرار الأهلي بالإبقاء على كريم وليد مع الفريق حتى إشعار آخر وفقا لما كشفه FilGoal.com سابقا.

وعلم FilGoal.com حينها أن اللاعب وقّع بالفعل على الاستغناء الموجه لنادي سيراميكا كليوباترا من أجل إتمام الانتقال.

لكن قرر الأهلي في نهاية اليوم الإبقاء على لاعب الوسط لحين إشعار آخر دون تحديد إمكانية بقاءه أو تأجيل رحيله.

ولم يتواجد كريم وليد ضمن الأسماء المسافرة إلى تونس لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

صاحب الـ 27 عاما عاد للأهلي في 2023 بعد إعارة استمرت موسمين مع مودرن سبورت.

ومنذ عودته اكتفى بخوض 26 مباراة بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

وخاض وليد مع الأهلي 94 مباراة وسجل خلالها 7 أهداف وصنع 2.

وبقميص مودرن سبورت شارك في 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 1 وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.

وسبق أن خرج لاعب الوسط معارا من الأهلي لحرس الحدود ووادي دجلة من قبل.