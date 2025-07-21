رسالة حسام وإبراهيم حسن إلى حسن شحاتة بعد جراحة ناجحة

وجه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن رسالة دعم للمدرب التاريخي للمنتخب حسن شحاتة.

جاء ذلك بعد خضوع "المعلم" لعملية جراحية اليوم.

وتمنى التوأم حسن، الشفاء العاجل للأسطورة حسن شحاتة، أحد أبرز الرموز في تاريخ الكرة المصرية.

وجاءت رسالة التوأم بعد الإعلان عن خضوع شحاتة لعملية جراحية صباح اليوم.

وأكد الثنائي في بيان رسمي دعمه الكامل وتقديره لمسيرة شحاتة، متمنيا له دوام الصحة والعافية والعودة سريعًا إلى حياته الطبيعية.

ويُعد حسن شحاتة من أعظم المدربين في تاريخ منتخب مصر، والأنجح على الإطلاق على المستوى القاري.

وقاد شحاتة منتخب مصر لتحقيق كأس أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي، في أعوام 2006 و2008 و2010.

شحاتة هو المدرب الوحيد في التاريخ الذي فاز بالبطولة 3 مرات متتالية.

وهو الأكثر تتويجا بها أيضا، بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا الأسبق.