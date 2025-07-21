رسالة سيئة لمانشستر يونايتد.. تشيلسي يحدد سعر جاكسون

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

تلقى مانشستر يونايتد خبرا يجعله يعيد التفكير بشأن التعاقد مع نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي.

وبحسب سكاي سبورتس فإن تشيلسي يقيم جاكسون بمبلغ يتراوح بين 80 و100 مليون جنيه استرليني.

معيار هذا التقييم هو صفقة انتقال هوجو إيكيتيكي من أينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 79 مليون جنيه استرليني.

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وبحسب بي بي سي، فإن يونايتد تحدث بالفعل مع وكيل أعمال المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي.

مانشستر يونايتد بحاجة لإتمام عمليات البيع قبل التمكن من الشراء، بعد تعاقده مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون وبرايان مبومو من برينتفورد.

على الجانب الآخر فإن تشيلسي مهتم بضم أليخاندرو جارناتشو جناح يونايتد.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أنه لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن، إلا أن يونايتد يضع جاكسون كخيار محتمل، وتشيلسي مهتم بجارناتشو منذ مدة طويلة.

تشيلسي أعلن في العام الماضي تمديد عقد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة عامين، حتى عام 2033

وانضم نيكولاس إلى البلوز في أواخر يونيو 2023، قادما من فياريال الإسباني.

أما جارناتشو فهو ناشئ مانشستر يونايتد منذ 2020، حين ضمه من أكاديمية أتلتيكو مدريد.

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