خبر في الجول - سموحة يتفق مع سيراميكا على تمديد إعارة صامويل أمادي

أتم سموحة اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لاستعارة صامويل أمادي.

وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفق مع سيراميكا على استعارة اللاعب لموسم إضافي.

وكان أمادي قد قضى الموسم الماضي معارا من سيراميكا كليوباترا لسموحة.

وانضم أمادي لسيراميكا كليوباترا في 2022 قادما من أكوا يونايتد.

وخلال الموسم الماضي شارك أمادي في 26 مباراة بقميص سموحة وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصنع هدف.

كما اقترب نادي سموحة من ضم بابي بادجي مهاجم المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن التعاقد مع الفريق السكندري سيكون لمدة موسمين.

وكشف مصدر من سموحة في وقت سابق صفقات الفريق لـ FilGoal.com والتي جاءت كالتالي:

سمير فكري من المصري

خالد الغندور من المصري

عماد فتحي من طلائع الجيش

محمد رجب من كهرباء الإسماعيلية

أحمد ميهوب إعارة من بيراميدز

أحمد فوزي إعارة من بيراميدز

ويتولى أحمد عبد العزيز تدريب الفريق سموحة بشكل دائم بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي خلفا لأحمد سامي الذي رحل وتولى تدريب الاتحاد.

وسيكون سموحة هو الفريق الأول الذي يتولى عبد العزيز تدريبه كمدير فني دائم خلال مسيرته.

وأنهى سموحة الدوري المصري الممتاز في المركز السابع في مجموعة تفادي الهبوط.