النحاس: الأداء سيتحسن في المباريات المقبلة.. وعودة كريم فؤاد جيدة

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 22:34

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي

يرى عماد النحاس المدرب المساعد للأهلي أن أداء فريقه سيتحسن خلال الفترة المقبلة.

وفاز الأهلي في مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال النحاس عبر قناة الأهلي: "هذه أول مباراة بعد 7 أيام في فترة الإعداد وجميع اللاعبين شاركوا تقريبا باستثناء حسين الشحات الذي سيشارك في المران غدا".

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وواصل "خرجنا من المباراة بدون إصابات وهذا شيء جيد والأداء سيتحسن لأن هذه المباراة الأولى وتعطينا دافع للقادم ولكن التركيز كان على تنفيذ التعليمات في جميع الخطوط".

وأكمل "سنعود للفيديو ونرى الأشياء الإيجابية والأشياء التي يمكن أن تتحسن".

وتابع "الدفع بالناشئين مثل أحمد عابدين ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم شيء جيد وسيكون إضافة للفريق الأول وريبيرو بالنسبة له لا فارق بين لاعبي الفريق الأول والناشئين".

وأتم "عودة كريم فؤاد كانت جيدة جدا ولعب 45 دقيقة جيدة ونفذ فيها جميع التعليمات والتناغم بينه وبين أشرف بنشرقي كان كبيرا".

وسيلعب الأهلي مباراة ودية ثانية في معكسر تونس ضد البنزرتي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.

الاهلي عماد النحاس
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