"كل التفاصيل اكتملت" القادسية يتعاقد مع هداف الدوري الإيطالي

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 22:04

كتب : FilGoal

ماتيو ريتيجي - أتالانتا

أعلن نادي القادسية السعودي تعاقده مع ماتيو ريتيجي قادما من أتالانتا.

ريتيجي صاحب الـ 26 عاما كان هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي برصيد 25 هدفأ.

ووقع المهاجم الإيطالي على عقد مع القادسية حتى عام 2029.

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وأعلن القادسية عن الصفقة بمقطع فيديو تحت عنوان "كل التفاصيل اكتملت".

وينضم ريتيجي للقادسية لتعويض رحيل بيريك إيمريك أوباميانج الذي فسخ تعاقده مع الفريق.

وأوضحت التقارير أن قيمة الصفقة الإجمالية بلغت نحو 67 مليون يورو شاملة الحوافز والمكافآت، لتصبح واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ أتالانتا.

المهاجم صاحب الـ25 عاما سيوقع على عقد طويل الأمد مع القادسية، براتب يفوق بأكثر من 6 أضعاف ما كان يتقاضاه في الدوري الإيطالي.

وأنهى القادسية موسمه في الدوري السعودي محتلا المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

ماتيو ريتيجي القادسية أتالانتا
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