بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا

فاز الأهلي على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الأحمر في تونس استعدادا للموسم الجديد.

وسجل رباعية الأهلي محمد شريف هدفين، وهدف لكل من أشرف بنشرقي ومحمد عبد الله.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي

وفي منتصف الشوط الأول أجرى الأهلي 3 تغييرات بنزول مصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم بدلا من ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شريف.

ومع بداية الشوط الثاني شارك كل من: محمد الشناوي – عمر كمال – محمد شكري - تريزيجيه – محمد عبد الله – ديانج – أحمد رضا – زيزو

ثم شارك أشرف داري وأحمد رمضان ونيتس جراديشار بدلا من حمزة عبد الكريم أحمد عابدين مصطفى العش.

وبعد ذلك تعرض أحمد رمضان للإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه مصطفى العش الذي دخل المباراة كبديل في الدقيقة 85.

ليكون بذلك العش دخل الملعب كبديل مرتين وخرج مستبدلا مرة في حدث غريب لا يحدث كثيرا في كرة القدم.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل الملعب التونسي هدفه الوحيد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم خليل عياري.

وسيلعب الأهلي مباراة ودية ثانية في معكسر تونس ضد البنزرتي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.