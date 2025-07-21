بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 22:02

كتب : FilGoal

الأهلي

فاز الأهلي على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن معسكر الأحمر في تونس استعدادا للموسم الجديد.

وسجل رباعية الأهلي محمد شريف هدفين، وهدف لكل من أشرف بنشرقي ومحمد عبد الله.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

أخبار متعلقة:
أرقام قمصان الأهلي - شريف استرد قميصه من جراديشار.. ورقم بنشرقي الجديد خبر في الجول – كوكا ضمن الخيارات المطروحة لدعم هجوم الأهلي

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي

وفي منتصف الشوط الأول أجرى الأهلي 3 تغييرات بنزول مصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم بدلا من ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شريف.

ومع بداية الشوط الثاني شارك كل من: محمد الشناوي – عمر كمال – محمد شكري - تريزيجيه – محمد عبد الله – ديانج – أحمد رضا – زيزو

ثم شارك أشرف داري وأحمد رمضان ونيتس جراديشار بدلا من حمزة عبد الكريم أحمد عابدين مصطفى العش.

وبعد ذلك تعرض أحمد رمضان للإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه مصطفى العش الذي دخل المباراة كبديل في الدقيقة 85.

ليكون بذلك العش دخل الملعب كبديل مرتين وخرج مستبدلا مرة في حدث غريب لا يحدث كثيرا في كرة القدم.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل الملعب التونسي هدفه الوحيد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بقدم خليل عياري.

وسيلعب الأهلي مباراة ودية ثانية في معكسر تونس ضد البنزرتي يوم الجمعة المقبل الموافق 25 يوليو الجاري.

مصطفى العش الأهلي الملعب التونسي
نرشح لكم
وسيط كولومبوس لـ في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي محمد علي بن رمضان: سأفعل ما يطلبه المدرب.. وهذا كان أفضل توقيت للانتقال إلى الأهلي كريم فؤاد: نسيت الإصابة تماما.. وهذا ما أركز عليه الآن عمر كمال: نتمناها بداية جيدة للموسم.. وهذه علاقتي مع أشرف بنشرقي السادس.. المقاولون العرب يضم نادر هشام وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق كريم وليد: وجود علي ماهر أسهم في اختياري لسيراميكا كليوباترا رسالة حسام وإبراهيم حسن إلى حسن شحاتة بعد جراحة ناجحة
أخر الأخبار
أزمة غريبة توقف تجديد عقد دي يونج مع برشلونة 49 دقيقة | الدوري الإسباني
وسيط كولومبوس لـ في الجول: النادي أتم اتفاقه مع الأهلي لشراء وسام أبو علي ساعة | الدوري المصري
محمد علي بن رمضان: سأفعل ما يطلبه المدرب.. وهذا كان أفضل توقيت للانتقال إلى الأهلي ساعة | الدوري المصري
كريم فؤاد: نسيت الإصابة تماما.. وهذا ما أركز عليه الآن ساعة | الدوري المصري
عمر كمال: نتمناها بداية جيدة للموسم.. وهذه علاقتي مع أشرف بنشرقي ساعة | الدوري المصري
بعد نهاية عقده مع إنتر.. رد ستار يتعاقد مع أرناوتوفيتش ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: حقيقة اهتمام برشلونة بضم رودريجو ساعة | الدوري الإسباني
السادس.. المقاولون العرب يضم نادر هشام ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 2 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 3 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن 4 الأهلي يرد على عرض الحزم لضم ديانج
/articles/509739/بمشاركة-الصفقات-وحدث-غريب-من-العش-الأهلي-يهزم-الملعب-التونسي-برباعية-وديا