خبر في الجول - تواصل بين نادي سعودي ومحمد صبحي لإمكانية ضمه

تلقى محمد صبحي عرضا من الدوري السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد صبحي النادي : الزمالك

وعلم FilGoal.com أن أحد أندية الدوري السودي تواصلت مع محمد صبحي معرفة إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر النادي السعودي موافقة صبحي من أجل إرسال عرضه الرسمي لنادي الزمالك.

وكان اللاعب قد تلقى عرضا آخر من بيراميدز.

ويتواجد صبحي حاليا داخل معسكر مغلق برفقة الزمالك.

ويلعب محمد صبحي مع الزمالك منذ 2019 بعدما انضم من صفوف بتروجت.

وسبق لصبحي الخروج في فترتي إعارة مع فاركو والاتحاد السكندري.

وشارك الحارس في 12 مباراة برفقة الزمالك خلال الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وتوج الزمالك خلال الموسم الماضي بكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، وهم عمرو ناصر، والمهدي سليمان، وشيكو بانزا.