بيراميدز يكشف طبيعة إصابة زلاكة.. والخطوة المقبلة

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة محمود زلاكة لاعب الفريق.

وقال المنيري في تصريحاته عبر مركز بيراميدز الإعلامي: "زلاكة شعر بشد في العضلة الخلفية خلال اللقاء الودي وفضل الجهاز الفني خروجه حتى لا تتفاقم الإصابة".

وأوضح "اللاعب سيخضع لأشعة خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة".

وأصيب زلاكة خلال المباراة الودية أمام بانديرما سبور التركي في إطار معسكر الإعداد الخارجي بتركيا.

وخرج زلاكة مستبدلا بعد مرور ١٥ دقيقة من المباراة التي أقيمت على استاد إسبانكا أتاتورك في مدينة "أزميت" التي تحتضن معسكر الإعداد.

وشارك بدلا منه الجنوب إفريقي فخري لاكاي.

وتعادل بيراميدز مع فريق بانديرما سبور بهدفين لكل فريق، في أولى مبارياته الودية بمعسكر تركيا.

وينشط بانديرما سبور في دوري الدرجة الثانية التركي.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق دودو الجباس في الشوط الأول.

وأضاف فخري لاكاي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 70 مستغلا تمريرة من رمضان صبحي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسجل الفريق التركي هدفين متتاليين ليدرك التعادل قبل نهاية المباراة.

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.