كما كشف في الجول - الفرنسي فرانك موريس مدربا ليد الزمالك

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

فرانك موريس

أعلن نادي الزمالك تعيين الفرنسي فرانك موريس مدربا لفريق كرة اليد بالنادي خلال الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الزمالك لاتفاق مع المدرب الفرنسي.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع يوسف عمرو قادما من المقاولون العرب.

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ويعتبر ذلك هو التدعيم الثاني للفريق بعد التعاقد مع بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج للفريق الأول.

ويأتي التعاقد مع يوسف عمرو لتدعيم صفوف فريق مواليد 2008 بالقلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن ضم بيجاد مروان لاعب دائرة سبورتنج في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي السكندري.

وكان بيجاد مروان قد تلقى عروضا من الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة وأبلغ اللاعب ناديه برغبته في الرحيل.

ولعب بيجاد مروان مع الزمالك خلال بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية على سبيل الإعارة بنهاية الموسم المنقضي وظهر بشكل جيد.

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