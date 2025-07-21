سابقة تاريخية في الدوري الإسباني.. رئيس جديد للجنة الحكام وانفصال غير مسبوق

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإسباني

تم تعيين فرنانديز بوردالان مديرا فنيا للجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

بوردالان حكم سابق شهير خاض مسيرته بين عامي 2004 و2018.

وكان الاتحاد الإسباني قد قرر إقالة لويس ميدينا كانتاليخو من رئاسة لجنة الحكام، وعدد كبير من مسؤوليها بعد تفاقم الأزمات في الموسم الماضي.

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وتولى برييتو إجلسياس مسؤولية إدارة حكام تقنية الفيديو، خلفا لكارلوس كلوس جوميز.

وبحسب كادينا سير سيشهد الموسم الجديد نظاما تحكيميا غير مسبوق.

جاء ذلك حيث سيتم الفصل التام بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو.

وبذلك لن يتواجد أي من حكام الساحة على تقنية الفيديو، ولن يخرج أي من حكام الفيديو لإدارة المباريات من داخل الملعب.

وانتهى الموسم الماضي بفوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني، فيما حل ريال مدريد في المركز الثاني.

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