بيراميدز يتعادل مع بانديرما سبور التركي وديا

في أولى مبارياته الودية بمعسكر تركيا تعادل بيراميدو مع فريق بانديرما سبور بهدفين لكل فريق.

وينشط بانديرما سبور في دوري الدرجة الثانية التركي.

وشهدت المباراة مشاركة فخري لاكاي ومحمد رضا "بوبو" ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" العائدون من الإعارة.

وتعرض زلاكة للإصابة خلال الشوط الأول بشد عضلي.

المباراة كانت هي الأولى خلال معسكر بيراميدز في تركيا استعدادا للموسم الجديد 2025/2026.

تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق دودو الجباس في الشوط الأول.

وأضاف فخري لاكاي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 70 مستغلا تمريرة من رمضان صبحي لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وسجل الفريق التركي هدفين متتاليين ليدرك التعادل قبل نهاية المباراة.

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.