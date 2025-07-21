كرة سلة – منتخب مصر يهزم إيران في بطولة لبنان الودية
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 20:17
كتب : FilGoal
فاز منتخب مصر لكرة السلة للرجال على إيران بنتيجة 60-59 في المباراة الودية التي جمعت بينهما في بطولة لبنان الودية الدولية.
ويشارك منتخب مصر في بطولة لبنان الودية استعدادا للمشاركة في بطولة الأفروباسكت المقرر لها في شهر أغسطس المقبل في أنجولا.
ويلعب منتخب مصر في البطولة أيضا ضد كل من سوريا والأردن ولبنان.
وتضم قائمة مصر في البطولة كل من:
عمرو الجندي - أنس أسامة - يوسف شوشة - إيهاب أمين - باترك جاردنر - عمرو زهران -عمر طارق - أحمد أبو العلا - خالد عبد الناصر – ميدو طه - آدم موسى - إسماعيل مسعود - سيف سمير - أحمد ريحان - مهاب ياسر - ياسين نصر.
وفي بطولة الأفروباسكت يقع منتخب مصر في المجموعة الرابع بجانب كل من السنغال ومالي وأوغندا.
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