أرقام قمصان الأهلي - شريف استرد قميصه من جراديشار.. ورقم بنشرقي الجديد

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

محمد شريف مهاجم الأهلي

أجرى الأهلي تعديلات على أرقام قمصان لاعبيه، كما تم الكشف عن أرقام قمصان الصفقات الجديدة.

حصل محمد شريف مهاجم الأهلي العائد على الرقم 10، بينما تنازل عنه نيتس جراديشار ليرتدي الرقم 11.

وصار أشرف بنشرقي يحمل الرقم 17 بدلا من 34.

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وحصل محمود حسن تريزيجيه على الرقم 7، وأحمد سيد زيزو على الرقم 25.

بينما نال ياسين مرعي الرقم 2، وحصل أحمد رمضان على الرقم 4، ومحمد شكري على الرقم 33،.

وجاءت قائمة أرقام الأهلي كالتالي:

1- محمد الشناوي

2- ياسين مرعي

3- عمر كمال

4- أحمد رمضان

5- محمد علي بن رمضان

6- ياسر إبراهيم

7- محمود حسن تريزيجيه

10- محمد شريف

11- نيتس جراديشار

14- حسين الشحات

15- أشرف داري

17- أشرف بنشرقي

19- محمد مجدي أفشة

23- أليو ديانج

24- أحمد رضا

25 - أحمد سيد زيزو

26- محمد أحمد سيحا

27 - مصطفى العش

28- كريم فؤاد

29- طاهر محمد طاهر

30- محمد هاني

31- مصطفى شوبير

33- محمد شكري

36- أحمد نبيل كوكا

38- محمد عبد الله

39- حمزة عبد الكريم

40- أحمد عابدين

الأهلي الدوري المصري أشرف بنشرقي محمد شريف
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