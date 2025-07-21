مباشر مباراة ودية – الأهلي (4)-(1) الملعب التونسي.. نهاية المباراة
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الملعب التونسي الودية ضمن معسكر الأحمر استعدادا للموسم الجديد.
وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالآتي:
المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد
الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا"
الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي
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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.
ق 90: هدف للملعب التونسي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق 59: نزول أشرف داري وأحمد رمضان وجراديشار بدلا من أحمد عابدين ومصطى العش وحمزة عبد الكريم
ق 53: جوووول محمد عبد الله والرابع
محمد الشناوي – عمر كمال – محمد شكري - تريزيجيه – محمد عبد الله – ديانج – أحمد رضا - زيزو
تبديلات الأهلي مع بداية الشوط الثاني:
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد
ق 40: نزول مصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم بدلا من ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شريف
ق 35: جووووول بنشرقي والثالث
ق21: جووووول محمد شريف والثاني
ق 8: جوووول محمد شريف والأول
انطلاق المباراة