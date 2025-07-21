مباشر مباراة ودية – الأهلي (4)-(1) الملعب التونسي.. نهاية المباراة

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

الأهلي - بنشرقي - ياسين مرعي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الملعب التونسي الودية ضمن معسكر الأحمر استعدادا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

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الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي

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نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

ق 90: هدف للملعب التونسي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 59: نزول أشرف داري وأحمد رمضان وجراديشار بدلا من أحمد عابدين ومصطى العش وحمزة عبد الكريم

ق 53: جوووول محمد عبد الله والرابع

محمد الشناوي – عمر كمال – محمد شكري - تريزيجيه – محمد عبد الله – ديانج – أحمد رضا - زيزو

تبديلات الأهلي مع بداية الشوط الثاني:

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

ق 40: نزول مصطفى العش وأحمد عابدين وحمزة عبد الكريم بدلا من ياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شريف

ق 35: جووووول بنشرقي والثالث

ق21: جووووول محمد شريف والثاني

ق 8: جوووول محمد شريف والأول

انطلاق المباراة

الأهلي الملعب التونسي الدوري المصري
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