مباشر مباراة ودية – الأهلي (3)-(0) الملعب التونسي.. جوووول بنشرقي والثالث

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

الأهلي - بنشرقي - ياسين مرعي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الملعب التونسي الودية ضمن معسكر الأحمر استعدادا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

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الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي

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ق 35: جووووول بنشرقي والثالث

ق21: جووووول محمد شريف والثاني

ق 8: جوووول محمد شريف والأول

انطلاق المباراة

الأهلي الملعب التونسي الدوري المصري
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