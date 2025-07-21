مباشر مباراة ودية – الأهلي (3)-(0) الملعب التونسي.. جوووول بنشرقي والثالث
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 19:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الملعب التونسي الودية ضمن معسكر الأحمر استعدادا للموسم الجديد.
وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالآتي:
المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد
الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة" – أحمد نبيل "كوكا"
الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي
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ق 35: جووووول بنشرقي والثالث
ق21: جووووول محمد شريف والثاني
ق 8: جوووول محمد شريف والأول
انطلاق المباراة
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