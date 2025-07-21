خبر في الجول - إنبي يضم مهاجم سنغالي من الدوري الموريتاني
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 19:53
كتب : عمرو نبيل
أتم إنبي اتفاقه مع السنغالي أوسيو بوديان لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
أوسينو بوديان
النادي : نواكشوط كينجز
وعلم FilGoal.com أن إنبي قد أتم اتفاقه مع المهاجم السنغالي للانضمام في صفقة انتقال حر.
المحظة الأخيرة لبوديان كانت برفقة فريق كينجس نواكشوط الموريتاني.
وخلال الموسم الماضي لعب بوديان 6 مباريات في الدوري الموريتاني وسجل 7 أهداف.
وأنهى إنبي الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الرابع بمجموعة تفادي الهبوط.
كما حصل الفريق على المركز الرابع في بطولة كأس الرابطة المصرية.
وكان إنبي قد تعاقد مع عبد الله أقطاي مهاجم طنطا لتعويض رحيل أحمد أمين قفة المنتقل لنادي البنك الأهلي، كما أتم اتفاقه للتعاقد مع أحمد كفتة لاعب وي.
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