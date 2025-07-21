موندو: بعد اجتياز الكشف الطبي.. موعد تقديم راشفورد في برشلونة

اجتاز ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله رسميا إلى برشلونة.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد برشلونة

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن اللاعب سيرتدي القميص رقم 19، وسيسمح له بالتدرب مع فريق المدرب الألماني هانزي فليك قريبا للغاية.

وكشفت الصحيفة عن موعد التقديم، حيث سيكون يوم الأربعاء 23 يوليو في الساعة السابعة مساء.

على أن يسافر المهاجم الإنجليزي مع الفريق في الجولة الآسيوية يوم الخميس.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فقد أنهى برشلونة الأوراق اللازمة لإتمام صفقة راشفورد وسيدفع 14 مليون يورو إجمالا لتغطية راتبه.

وقبل راشفورد تخفيض راتبه بنسبة 15%، بينما تتضمن الصفقة تتضمن حق شراء مقابل 30 مليون يورو.

وعلى عكس ما تم تداوله عن نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو، فقد قرر راشفورد الوثوق ببرشلونة دون الحاجة إلى ضمانات بشأن تسجيله.

وكان المهاجم الإنجليزي يريد فقط الانضمام إلى برشلونة.

ينتهي عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد صيف 2028، وعاد ليونايتد من جديد بعد إعارة مع نادي أستون فيلا يناير الماضي.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا الموسم الماضي في 17 مباراة، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف.

راشفورد خاض مسيرته كاملة مع الشياطين الحمر، ولم يخرج من النادي سوى في فترة الإعارة.