تشكيل الأهلي – صفقة جديدة في الدفاع.. وعودة كريم فؤاد ضد الملعب التونسي
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 18:59
كتب : FilGoal
دفع خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بـ ياسين مرعي الوافد الجديد للفريق في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الملعب التونسي.
كريم فؤاد
النادي : الأهلي
ويلعب الأهلي ضد الملعب التونسي في المباراة الودية ضمن معسكر الفريق في تونس استعدادا للموسم الجديد.
ويحرس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، كما يقود محمد شريف هجوم الفريق أمام الملعب التونسي.
وعاد كريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
المرمى: مصطفى شوبير
الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل "كوكا"
الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة" – كريم فؤاد
الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي
ويلعب الأهلي مباراة ودية أخرى يوم الجمعة المقبل ضد البنزرتي التونسي.
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