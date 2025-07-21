تشكيل الأهلي – صفقة جديدة في الدفاع.. وعودة كريم فؤاد ضد الملعب التونسي

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 18:59

كتب : FilGoal

كريم فؤاد لاعب الأهلي

دفع خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي بـ ياسين مرعي الوافد الجديد للفريق في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة الملعب التونسي.

ويلعب الأهلي ضد الملعب التونسي في المباراة الودية ضمن معسكر الفريق في تونس استعدادا للموسم الجديد.

ويحرس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، كما يقود محمد شريف هجوم الفريق أمام الملعب التونسي.

أخبار متعلقة:
موعد مباراة الأهلي والملعب التونسي اليوم.. والقناة الناقلة خبر في الجول – كوكا ضمن الخيارات المطروحة لدعم هجوم الأهلي الشرق الأوسط: خطوة قبل مخاطبة أهلي جدة للمشاركة في السوبر السعودي

وعاد كريم فؤاد للمشاركة مع الأهلي من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: محمد علي بن رمضان – محمد مجدي "أفشة" – كريم فؤاد

الهجوم: طاهر محمد – محمد شريف – أشرف بنشرقي

ويلعب الأهلي مباراة ودية أخرى يوم الجمعة المقبل ضد البنزرتي التونسي.

الأهلي الدوري المصري الملعب التونسي كريم فؤاد
نرشح لكم
بيراميدز يكشف طبيعة إصابة زلاكة.. والخطوة المقبلة أرقام قمصان الأهلي - شريف استرد قميصه من جراديشار.. ورقم بنشرقي الجديد خبر في الجول - إنبي يضم مهاجم سنغالي من الدوري الموريتاني خبر في الجول - زد يضم عبد الله بوستنجي وأحمد نادر السيد خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع يوسف نادر حارس بيراميدز خبر في الجول - زد يطلب مدافع المحلة لتعويض انتقال محمد إسماعيل لـ الزمالك خبر في الجول - بطلب من أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يستهدف الصفقة السابعة من سيراميكا بتروجت يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد
أخر الأخبار
بيراميدز يكشف طبيعة إصابة زلاكة.. والخطوة المقبلة 19 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول - الفرنسي فرانك موريس مدربا ليد الزمالك 25 دقيقة | كرة يد
سابقة تاريخية في الدوري الإسباني.. رئيس جديد للجنة الحكام وانقصال غير مسبوق 35 دقيقة | الدوري الإسباني
بيراميدز يتعادل مع بانديرما سبور التركي وديا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
حقيقة رغبة برشلونة في استعادة تشافي سيمونز 42 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة سلة – منتخب مصر يهزم إيران في بطولة لبنان الودية 43 دقيقة | كرة سلة
أرقام قمصان الأهلي - شريف استرد قميصه من جراديشار.. ورقم بنشرقي الجديد 58 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مباراة ودية – الأهلي (3)-(0) الملعب التونسي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509727/تشكيل-الأهلي-صفقة-جديدة-في-الدفاع-وعودة-كريم-فؤاد-ضد-الملعب-التونسي