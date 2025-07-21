خبر في الجول - زد يضم عبد الله بوستنجي وأحمد نادر السيد

أتم نادي زد اتفاقه مع الأهلي لضم لاعبه عبد الله بوستنجي.

وعلم FilGoal.com أن زد قد اتفق مع الأهلي على ضم بوستنجي لمدة 3 مواسم.

صاحب الـ 20 عاما لعب لسموحة خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

ويعد بوستنجي أحد اللاعبين الأساسيين في خط دفاع منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما.

وشارك بوستنجي في 17 مباراة بقميص منتخب مصر للشباب وأسهم في صعود مصر لكأس العالم تحت 20 عاما.

كما علم FilGoal.com أن زد أتم اتفاقه مع باوك اليوناني لضم حارسه أحمد نادر السيد مقابل 15% من نسبة إعادة البيع المستقبلي.

وانضم نادر لباوك في 2024 قادما من الزمالك.

ولعب أحمد نادر في صفوف فريق الرديف لباوك باليونان.

ويقود محمد شوقي تدريب زد خلال الموسم المقبل.

وسبق وأن عمل محمد شوقي كمدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

كما عمل في نفس المنصب رفقة الراحل إيهاب جلال بفترة قصيرة تولى فيها قيادة المنتخب

واحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط الموسم الماضي برصيد 32 نقطة.