خبر في الجول - الاتحاد السكندري يتمم اتفاقه مع يوسف نادر حارس بيراميدز

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 18:53

كتب : عمرو نبيل

يوسف نادر حارس بيراميدز

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع يوسف نادر حارس مرمى بيراميدز لضمه لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد سيضم اللاعب لمدة موسم من بيراميدز على سبيل الإعارة.

ليكون بذلك مركز حراسة المرمى في الاتحاد به كل من محمود عبد الرحيم "جنش" وصبحي سليمان ويوسف نادر وأحمد دعدور.

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وكان يوسف نادر الحارس الثالث في بيراميدز بعد كل من أحمد الشناوي وشريف إكرامي.

ويبلغ الحارس من العمر 23 عاما.

وتعاقد الاتحاد السكندري حتى الآن مع كل من جون إيبوكا ومحمد توني ومحمد متولي "كناريا" ومحمود عجيب ونور علاء وعبد الرحمن بودي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد محمود وإسحاق سافيور ومحمد سامي.

يوسف نادر الاتحاد السكندري بيراميدز
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