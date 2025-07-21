ماروتا: نتواصل مع فنربخشة وجالاتاسراي بشأن هاكان تشالهان أوجلو

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 18:42

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

كشف جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر عن وجود تواصل بين الفريق مع فنرخبشة وجالاتاسراي لاحتماية رحيل هاكان تشالهان أوجلو.

وقال ماروتا للصحفيين: "هناك تواصل بين جالاتاسراي وفنربخشة بشأن هاكان ولكن لا يوجد عرض رسمي حتى الآن".

وتابع "هاكان لم يخبرنا برغبته في الرحيل ونتظره خلال فترة الإعداد في الأسبوع الحالي".

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وحدثت مشكلة بين جيوزيبي ماروتا ولاوتارو مارتينيز مع اللاعب التركي بعد الخسارة من فلومينينسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وهاجم لاوتارو مارتينيز قائد الفريق بقوة من يريد الرحيل قائلا عقب مباراة فلومينينسي للصحفيين: "أريد أن أحارب من أجل الفوز بالبطولات الكبرى، من يريد الاستمرار مع إنتر سيكون الأمر جيدا ولنحارب، ومن لا يريد البقاء يمكنه أن يرحل".

وأضاف "نحن بحاجة إلى لاعبين يريدون التواجد هنا، نحن نرتدي قميصا مهما ونريد العقليات الكبرى أو أرجوكم ارحلوا".

وأتم "نحن نفعل كل شيء هنا، وقد رأيتُ أشياءً كثيرة لم تعجبني. أنا القائد وأريد أن أبقى في القمة. الرسالة واضحة: من لا يريد البقاء فوداعًا".

ثم خرج ماروتا ليوضح أن اللاعب الذي كان يقصده لاوتارو هو هاكان، وأن النادي سيتحدث مع اللاعب وإذا توافرت الظروف للانفصال سيحدث ذلك دون أي مشاكل.

وجاء رد هاكان كالتالي:

قررت أن أرافق الفريق في أمريكا رغم الإصابة التي عانيت منها في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن تعرضت لإصابة أخرى وكان التشخيص واضحا بتمزق عضلي، لذلك لم أشارك، لا يوجد أسرار.

الخسارة من فلومينينسي مؤلمة وعشته بحزن ليس بصفتي لاعب، بل كشخص يهتم حقا بهذا الفريق.

تواصلت مع زملائي فورا بعد المباراة لأعبر عن دعمي لهم لأن هذا ما يفعله من يهتم فعلا.

أكثر ما آلمني هو الكلمات التي قيلت بعد ذلك، كلمات قاسية وتفرق لا توحد، لم أبحث يوما عن الأعذار ودائما ما أتحمل المسؤولية وأحاول أن أكون مرجعا للفريق وليس بالكلام بل بالأفعال.

أحترم كل الآراء حتى رأي زميل أو رئيس النادي، لكن الاحترام لا يجب أن يكون من طرف واحد.

لم أخن هذا النادي أبدا ولم أقل يوما إنني غير سعيد مع إنتر.

تلقيت في الماضي عروض مغرية جدا، لكنني قررت البقاء لأنني أعرف ماذا تعني لي هذه الألوان وكنت أظن أن قراراتي كافية لفهم رسالتي.

تعلمت أن القائد الحقيقي هو من يقف بجانب زملائه وليس من يبحث عن مذنب عندما يكون ذلك هو الخيار الأسهل.

أحب هذا النادي وهذه الألوان التي قدمت لها كل شيء.

المستقبل؟ سنرى، لكن التاريخ سيتذكر دائما من بقي ثابتا لا من رفع صوته أكثر.

وكان إنتر قد ضم هاكان قادما من غريمه ميلان دون مقابل في صيف 2021.

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