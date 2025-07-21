اتحاد الكرة يصرف 5 كرات لكل فريق في القسم الثاني والثالث

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم صرف 5 كرات لأندية القسمين الثاني والثالث.

ويتكون القسمين الثاني والثالث من 276 فريقا.

وينقسم القسم الثاني إلى درجتين المحترفين والقسم الثاني ب.

وسيتم توزيع الكرات خلال الفترة ما بين 20 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل.

وتحصل أندية القاهرة والجيزة والقليوبية على الكرات من خلال مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

بينما تحصل باقي الأندية على الكرات من خلال أفرع اتحاد الكرة.

وكانت أندية المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية قد صعدت للدوري الممتاز من دوري المحترفين خلال الموسم الماضي.