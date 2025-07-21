اتحاد الكرة يصرف 5 كرات لكل فريق في القسم الثاني والثالث

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

شعار اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم صرف 5 كرات لأندية القسمين الثاني والثالث.

ويتكون القسمين الثاني والثالث من 276 فريقا.

وينقسم القسم الثاني إلى درجتين المحترفين والقسم الثاني ب.

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وسيتم توزيع الكرات خلال الفترة ما بين 20 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل.

وتحصل أندية القاهرة والجيزة والقليوبية على الكرات من خلال مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

بينما تحصل باقي الأندية على الكرات من خلال أفرع اتحاد الكرة.

وكانت أندية المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية قد صعدت للدوري الممتاز من دوري المحترفين خلال الموسم الماضي.

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