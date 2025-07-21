اتحاد الكرة يصرف 5 كرات لكل فريق في القسم الثاني والثالث
الإثنين، 21 يوليه 2025 - 18:01
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم صرف 5 كرات لأندية القسمين الثاني والثالث.
ويتكون القسمين الثاني والثالث من 276 فريقا.
وينقسم القسم الثاني إلى درجتين المحترفين والقسم الثاني ب.
وسيتم توزيع الكرات خلال الفترة ما بين 20 أغسطس وحتى 1 سبتمبر المقبل.
وتحصل أندية القاهرة والجيزة والقليوبية على الكرات من خلال مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.
بينما تحصل باقي الأندية على الكرات من خلال أفرع اتحاد الكرة.
وكانت أندية المقاولون العرب ووادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية قد صعدت للدوري الممتاز من دوري المحترفين خلال الموسم الماضي.
نرشح لكم
بعد انسحاب مركز شباب تلا.. إجراء قرعة المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني ب اتحاد الكرة يعيد قرعة مجموعة بدوري القسم الثاني ب بسبب انسحاب مركز شباب تلا مصدر من دجلة يكشف لـ في الجول تفاصيل مرض أبو النجا وسبب نقله للمستشفى القسم الثاني - أيمن عبد العزيز مدربا لـ دايموند.. وجعفر مديرا للكرة قرعة دوري المحترفين - السكة الحديد يواجه الترسانة.. وطنطا ضد بترول أسيوط في الجولة الأولى بسبب درجة الحرارة.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني (ب) القسم الثاني بـ - 3 أندية تتضامن مع أسمنت أسيوط وترفض تواجد فرق الجيزة بمجموعة الصعيد ميشو عمارة يعرض خدماته على أندية الدوري المصري
أخر الأخبار
باسم علي يعلن اعتزاله كرة القدم 2 دقيقة | الدوري المصري