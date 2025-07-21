تقرير: بالميراس يرغب في التعاقد مع جناح النصر

يرغب نادي بالميراس البرازيلي في التعاقد مع أوتافيو جناح النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستبعد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر الجديد، مواطنه أوتافيو، لأسباب فنية، من المعسكر الخارجي في النمسا.

وذكرت جريدة أوجوجو البرتغالية أن بالميراس يهتم بضم الدولي البرتغالي هذا الصيف.

خاصة بعدما خسر بالميراس مؤخراً لاعب الوسط الأساسي ريتشارد ريوس لصالح بنفيكا.

ويرى بالميراس في أوتافيو، البالغ من العمر 30 عاماً، بديلاً محتملاً، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن هناك أندية أخرى تتنافس على لاعب خط الوسط، أبرزها أهلي جدة والقادسية.

فيما أفادت جريدة ريكورد أن أوتافيو يُعطي الأولوية لناديه السابق بورتو إذا قرر العودة إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة.

اشترط البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب وسط النصر السعودي على ناديه دفع المقابل المالي للمدة الباقية من عقده إذا رغِب في إنهاء العلاقة معه الصيف الجاري، حسب برونو سوسا وكيل اللاعب.

وقال سوسا في تصريحات لجريدة الرياضية: "على نادي النصر إنهاء عقد اللاعب أولًا، بعدها سننظر في العروض المقدمة له".

وأوضح "إذا دفع النصر مستحقات أوتافيو عن الفترة المتبقية من عقده، عندها فقط بإمكانه فسخ العقد، ومن ثم الحديث عن انتقال اللاعب إلى نادٍ جديد".

وأفاد التقرير أن اللاعب البرتغالي الذي يدخل عامه الأخير في عقده من المقرر أن يتسلم 15 مليون يورو.

وتعمل شركة النصر حاليًا على البحث عن أفضل عرض ممكن للاعب، يضمن من خلاله تقليل الخسائر ودفع أقل مبلغ ممكن لإتمام خروجه من النادي.

يذكر أن أوتافيو انضم إلى النصر قادمًا من بورتو البرتغالي في صيف 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو، سددها النادي على ثلاث دفعات.

واستلم النادي البرتغالي أول دفعة منها بالفعل حينها. ويتقاضى اللاعب إجمالي رواتب يبلغ 42 مليون يورو خلال 3 مواسم.

بواقع 13 مليون في الموسم الأول، و14 مليون في الثاني، و15 مليون في الأخير، إلى جانب امتيازات مالية أخرى.

وخلال مسيرته مع الأصفر خاض 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة..