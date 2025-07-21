تقارير تكشف حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم حارس بورتو.. وموقف إيدرسون

أثارت تقارير صحيفة التكهنات حول مستقبل حراسة المرمى في نادي مانشستر سيتي.

وكشف فلوريان بلاتنبرج صحفي سكاي سبورت ألمانيا أن جالاتا سراي التركي اتفق مع إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، على كل شيء يتعلق بالشروط الشخصية والعقد.

ورد موقع مانشستر إيفننج نيوز، على حقيقة العرض التركي: "لم يتلق مانشستر سيتي عرضا من جالاتا سراي بشأن إيدرسون، وبالتالي لم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي بشأن مستقبله بعد"

وكان إيدرسون قريبًا من الرحيل في الصيف الماضي عندما تلقى الحارس البرازيلي عرضا للانتقال للدوري السعودي.

التقرير الإنجليزي، ألمح أن انخفاض معدل الضرائب في تركيا، يجعله خيارًا جذابا للاعبين.

ويتواجد في مركز حراسة المرمى بـ مانشستر سيتي، إيدرسون البالغ 32 عاما، وستيفان أورتيجا الذي سيتم عامه الـ33 في نوفمبر القادم.

وينتهي عقد الحارسان مع مانشستر سيتي في صيف 2026، مما يعني أن الموسم القادم سيكون الأخير لهما مع النادي الإنجليزي.

وصرح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، في وقت سابق هذا الصيف، إنه يتوقع بقاء الحارسين، ولكن رحيل أحدهما سيجبره على دخول سوق الانتقالات.

صحيفة maisfutebol البرتغالية كشفت عن اهتمام مانشستر سيتي بضم ديوجو كوستا حارس بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحيفة البرتغالية فإن مانشستر سيتي ينوي التقدم بعرض يصل لـ 60 مليون يورو للفوز بخدمات الحارس البرتغالي، لتعويض رحيل إيدرسون المحتمل.

التقرير البرتغالي ألمح إلى رغبة مانشستر سيتي السريعة في إتمام الصفقة، في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بالحارس لتعويض رحيل جيانلويجي دوناروما الذي يرفض تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي حتى الآن.

وعيّن مانشستر سيتي، البرتغالي هوجو فيانا كمدير رياضي الصيف الماضي، والذي عمل سابقا مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، مما قد يسهل من إمكانية ضم مواطنه ليحرس مرمى الفريق الإنجليزي.

كوستا البالغ من العمر 25 عاما، يتبقى له موسمين في تعاقده مع بورتو حيث يمتد لـ يونيو 2027.

ويتضمن عقد الحارس مع بورتو شرطا جزائيا يبلغ 75 مليون يورو.

ديوجو كوستا الحارس الأساسي لمنتخب البرتغال، أحد ناشئي نادي بورتو، وتم تصعيده للفريق الأول منذ عام 2019.

ولعب كوستا الموسم الماضي 43 مباراة في كافة البطولات، بواقع 32 مباراة في الدوري البرتغالي، و10 مباريات في كأس البرتغال، ومباراة السوبر البرتغالي، فيما غاب عن المشاركة في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

ولكن رغم التقرير البرتغالي إلى أن "مانشستر إيفننج نيوز" نفت تلك المفاوضات: "مانشستر سيتي ليس مهتما بحارس مرمى بورتو، لكنه قد يتجه إلى حارس مرمى الأكاديمية السابق جيمس ترافورد صاحب الـ 22 عاما، والذي من المتوقع أن يترك بيرنلي هذا الصيف."

ويملك مانشستر سيتي خيار إعادة شراء جيمس ترافورد، خريج أكاديمية النادي الذي قضى 8 سنوات معه، قبل الانتقال إلى بيرنلي عام 2023 مقابل 15 مليون جنيه إسترليني.

ونجح مانشستر سيتي في ضم 5 صفقات في الصيف، وهم الهولندي تيجاني ريندرز لاعب وسط ميلان، والفرنسي ريان شرقي جناح ليون الفرنسي، والجزائري ريان آيت نوري ظهير أيسر ولفرهامبتون، وحارس المرمى الإنجليزي ماركوس بيتينيلي قادما من تشيلسي، وسفيري نيبان موهبة نادي روزنبورج النرويجي صاحب الـ18 عاما.

ورحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي، كيفن دي بروين وكايل ووكر.