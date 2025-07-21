نفس صيغة نيكو باز.. سكاي: كومو يتفق مع ريال مدريد على ضم رامون

تمكن نادي كومو من التوصل لاتفاق مع نظيره ريال مدريد للتعاقد مع جاكوبو رامون لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن كومو سيتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مقابل 2.5 مليون يورو.

ووفقا للشبكة سيحتفظ ريال مدريد بنسبة 50% من نسبة إعادة البيع بالإضافة إلى أحقية إعادة الشراء.

وينتهي عقد رامون في صيف 2028.

وخاض رامون مباراة واحدة رفقة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية الماضية كانت ضد ريد بول سالزبورج.

وتشبه هذه الصيغة تعاقد كومو مع نيكو باز لاعب الملكي في الصيف الماضي.

وكان كومو ضم نيكو باز مقابل 6 ملايين يورو مع أحقية ريال مدريد في إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني لـ 3 أعوام.

وكان لريال مدريد الحق في استرجاع باز مقابل 8 ملايين يورو خلال الصيف الحالي إلا أن النادي الإسباني قرر تركه يواصل تألقه مع كومو.

وللملكي الحق في إعادة شراء باز الصيف القادم مقابل 9 ملايين يورو وفي الفترة نفسيها من عام 2027 بـ 10 ملايين يورو.