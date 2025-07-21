خبر في الجول - زد يطلب مدافع المحلة لتعويض انتقال محمد إسماعيل لـ الزمالك

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 16:41

كتب : رضا السنباطي

أحمد فتحي كاستيلو - غزل المحلة

طلب نادي زد التعاقد مع أحمد فتحي مدافع فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أحمد فتحي كاستيلو

النادي : غزل المحلة

زد

وعلم FilGoal.com أن زد عرض الحصول على خدمات أحمد فتحي مقابل 10 ملايين جنيه.

ولكن طلب غزل المحلة رفع المقابل المادي المعروض من زد من أجل الموافقة على لانتقال اللاعب، حسبما علم FilGoal.com

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ويمتد تعاقد أحمد فتحي مع زد حتى صيف 2029.

ولعب مدافع الفريق صاحب الـ26 عاما، 24 مباراة الموسم الماضي، و3 مباريات في كأس مصر.

واحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط الموسم الماضي برصيد 32 نقطة.

وكان غزل المحلة طلب التعاقد مع محمود نبيل لاعب وسط زد.

ويقود زد، محمد شوقي مديرا فنيا للفريق خلفا لحمادة صدقي.

وسبق وأن عمل محمد شوقي كمدرب في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش.

كما عمل في نفس المنصب رفقة الراحل إيهاب جلال بفترة قصيرة تولى فيها قيادة المنتخب.

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