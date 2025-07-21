تضارب حول موقف ساؤول من مغادرة أتلتيكو مدريد والانتقال للدوري التركي

تتضارب الأنباء حول موقف ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد من الرحيل والانتقال إلى طرابزون التركي بعد الاتفاق على كافة بنود عقده.

ساؤول نيجيز النادي : أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد

وقضى ساؤول الموسمين الماضيين معارا إلى إشبيلية.

في البداية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن النادي الإسباني سيفسخ عقد لاعب الوسط بالتراضي.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما اتفق مع طرابزون للانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بينما بعد فترة قصيرة أوضح فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق لانتقال ساؤول فشل لأسباب عائلية رغم الاتفاق على بنود العقد وحجز السفر والفحوصات الطبية.

وينتهي عقد ساؤول في صيف 2026.

وشارك ساؤول في الموسم الماضي مع إشبيلية في 26 مباراة، تمكن من تسجيل هدف، وصناعة 6 أهداف.

وتكون ساؤول في ريال مدريد قبل أن ينتقل إلى الغريم المباشر في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد في فريق تحت 17 عاما.

واستمر ساؤول في أتلتيكو ما مجموعه 17 عاما.

ولعب نيجيز مع رايو فاييكانو وتشيلسي وإشبيلية على سبيل الإعارة طوال تاريخه مع الروخيبلانكوس.

وإجمالا، خاض ساؤول 427 مباراة مع أتلتيكو مدريد وسجل 48 هدفا وصنع 26 آخرين.

وتوج ساؤول ببطولة الدوري الإسباني والسوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

بالإضافة إلى الدوري الأوروبي مرتين.