رابطة الدوري السعودي تقرر إلغاء جولة الدربيات في الموسم الجديد

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن رابطة الدوري السعودي قررت عدم تطبيق ما يُعرف بجولة الدربيات في الموسم المقبل، وذلك بعد أن كانت قد طبقتها الموسم الماضي وحققت من خلالها نتائج تسويقية مميزة.

وأشار التقرير إلى أن الفكرة، رغم نجاحها الكبير على مستوى الجذب الجماهيري والتسويق بحسب رأي الرابطة، فإنها لن تُنفذ هذا الموسم بسبب الضغوطات التي تواجهها الأندية في جدولة المباريات خلال الموسم الكروي الجديد.

وأكد التقرير أن الرابطة عملت خلال الفترة الماضية على تصحيح جميع السلبيات التي ظهرت في الموسم المنصرم.

وذلك رغم قناعتها بأن الإيجابيات كانت أكبر، وأثَّرت بشكل ملحوظ في صورة الدوري وحضوره.

ومن المنتظر أن يُعلن جدول الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد خلال أقل من أسبوعين.

على أن تنطلق الجولة الأولى في التاسع والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

يذكر أن اتحاد جدة توج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي.