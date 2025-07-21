خبر في الجول - بطلب من أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يستهدف الصفقة السابعة من سيراميكا

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 15:26

كتب : عمرو نبيل

أحمد سامي مدرب سموحة

طلب نادي الاتحاد السكندري ضم الغاني جاستس أرثر مدافع سيراميكا كليوباترا.

جاستيس أرثر

النادي : سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري

وعلم FilGoal.com أن إدارة الاتحاد السكندري تواصلت مع مسؤولي سيراميكا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناء على طلب المدير الفني لزعيم الثغر أحمد سامي.

ولعب آرثر تحت قيادة أحمد سامي، في فريق سموحة في الدور الثاني لموسم 2023 - 2024.

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أرثر بدأ مسيرته في مصر، من خلال نادي ديروط، قبل الانتقال لمنتخب السويس، ومنه إلى سيراميكا كليوباترا.

وأعير جاستس أرثر إلى سموحة لمدة 6 أشهر من يناير 2024 حتى نهاية الموسم.

وفي الموسم الماضي، لم يشارك جاستس أرثر أساسيا مع سيراميكا كليوباترا.

لعب أرثر 7 مباريات في الدوري، ومباراتين في كأس الرابطة، ومباراة واحدة في كأس مصر.

وتولى أحمد سامي مهمة المدير الفني لنادي الاتحاد خلفا لمجدي عبد العاطي، الذي انتقل لتدريب مودرن سبورت.

وأبرم الاتحاد 6 تعاقدات من نادي سيراميكا كليوباترا، وهم محمد توني ومحمد متولي كناريا ومحمود عجيب ونور علاء وعبد الرحمن بودي ومحمد سامي.

وستكون صفقة آرثر حال إتمامها هي السابعة لنادي الاتحاد القادمة من سيراميكا كليوباترا.

FilGoal | جاستيس أرثر - لاعب نادي سيراميكا كليوباترا

كما ضم الاتحاد محمود عبد الرحيم "جنش" من مودرن سبورت وأحمد محمود من الزمالك، وإسحاق سافيور وأخيرا إيبوكا.

فيما رحل المهدي سليمان بعد نهاية عقده، ومحمد المغربي لسيراميكا كليوباترا وكريم يحيى لطلائع الجيش.

وسبق أن كشف مصدر من النادي السكندري استبعاد الثنائي عمر الوحش وشكري نجيب من حسابات سامي.

الاتحاد السكندري سيراميكا كليوباترا جاستيس أرثر
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