تقرير: نابولي يفعل الشرط الجزائي في عقد فانيا سافيتش لضمه من تورينو

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

فانيا ميلينكوفيتش سافيتش

يستعد نادي نابولي لتفعيل الشرط الجزائي في عقد فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى تورينو للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع كالتشيو نيوز، فإن نابولي توصل لاتفاق كامل مع الحارس الصربي على كافة بنود عقده.

ووفقا للموقع فإن نابولي سيفعل الشرط الجزائي البالغ 18 مليون يورو في عقد فانيا.

أخبار متعلقة:
تقريبر: لوكمان يرد على عرض نابولي.. وتحرك جديد من إنتر نابولي يتعاقد مع مدافع بولونيا رومانو: جالاتاسراي يتمم اتفاقه مع نابولي لضم أوسيمين.. بند يمنعه من العودة لإيطاليا رقم جديد لـ دي بروين مع نابولي

ويعد فانيا هو الشقيق الأصغر لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال السعودي.

ولعب فانيا من قبل في مانشستر يونايتد وسبال وأسكولي وستاندارد ليج.

ولعب فانيا في الموسم الماضي 39 مباراة مع تورينو واستقبلت شباكه 44 هدفا وحافظ عليها في 11 مباراة.

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

نابولي ميركاتو تورينو فانيا ميلينكوفيتش سافيتش
نرشح لكم
نفس صيغة نيكو باز.. سكاي: كومو يتفق مع ريال مدريد على ضم رامون لتعويض رحيل محمد إسماعيل لـ الزمالك.. زد يطلب التعاقد مع مدافع المحلة خبر في الجول - بطلب من أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يستهدف الصفقة السابعة من سيراميكا أندية قمة إنجليزية وسعودية.. تقارير: صراع خماسي على ضم تشافي سيمونز لا ريبوبليكا: يوفنتوس يرغب في ضم داروين نونيز سكاي: راشفورد يعبر الكشف الطبي مع برشلونة تقرير: سام مرسي يتمم صفقة انتقاله إلى الكويت الكويتي التجربة الثالثة في إيطاليا؟ رومانو: كومو يقترب من ضم موراتا
أخر الأخبار
نفس صيغة نيكو باز.. سكاي: كومو يتفق مع ريال مدريد على ضم رامون 6 دقيقة | ميركاتو
لتعويض رحيل محمد إسماعيل لـ الزمالك.. زد يطلب التعاقد مع مدافع المحلة 13 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: أتلتيكو مدريد يستعد لفسخ عقد ساؤول.. ووجهته المقبلة ساعة | الكرة الأوروبية
رابطة الدوري السعودي تقرر إلغاء جولة الدربيات في الموسم الجديد ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بطلب من أحمد سامي.. الاتحاد السكندري يستهدف الصفقة السابعة من سيراميكا ساعة | ميركاتو
تقرير: نابولي يفعل الشرط الجزائي في عقد فانيا سافيتش لضمه من تورينو ساعة | ميركاتو
أندية قمة إنجليزية وسعودية.. تقارير: صراع خماسي على ضم تشافي سيمونز ساعة | ميركاتو
يحيى لـ في الجول: الانتقال إلى بلد مسلم كان شرط سام مرسي لمغادرة إنجلترا ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 وسيط كولومبوس لـ في الجول: من الصعب أن يلعب وسام مع الأهلي مجددا.. والنادي لم يحترمنا 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 بعد أنباء عدم تمكن الزمالك من قيد معالي.. اتحاد الكرة يوضح موقف الأجانب تحت السن
/articles/509714/تقرير-نابولي-يفعل-الشرط-الجزائي-في-عقد-فانيا-سافيتش-لضمه-من-تورينو