تقرير: نابولي يفعل الشرط الجزائي في عقد فانيا سافيتش لضمه من تورينو

يستعد نادي نابولي لتفعيل الشرط الجزائي في عقد فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى تورينو للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع كالتشيو نيوز، فإن نابولي توصل لاتفاق كامل مع الحارس الصربي على كافة بنود عقده.

ووفقا للموقع فإن نابولي سيفعل الشرط الجزائي البالغ 18 مليون يورو في عقد فانيا.

ويعد فانيا هو الشقيق الأصغر لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال السعودي.

ولعب فانيا من قبل في مانشستر يونايتد وسبال وأسكولي وستاندارد ليج.

ولعب فانيا في الموسم الماضي 39 مباراة مع تورينو واستقبلت شباكه 44 هدفا وحافظ عليها في 11 مباراة.

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.