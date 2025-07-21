أندية قمة إنجليزية وسعودية.. تقارير: صراع خماسي على ضم تشافي سيمونز

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 15:09

كتب : FilGoal

تشافي سيمونز - هولندا – إنجلترا – يورو 2024

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، عن رغبة الهولندي تشافي سيمونز جناح لايبزيج الألماني في الخروج من فريقه هذا الصيف.

تشافي سيمونز

النادي : لايبزج

تشيلسي

ولا يزال يتبقى في عقد سيمونز موسمين مع فريقه لايبزيج، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2027.

رومانو كشف عن اهتمام عملاقي إنجلترا تشيلسي وأرسنال بضم اللاعب، وكذلك لا يزال اسم سيمونز مطروحا على طاولة بايرن ميونيخ الذي أبدى اهتماما سابقا باللاعب الهولندي.

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وكانت صحيفة تليجراف أشارت إلى أن لايبزيج حدد سعر سيمونز بـ 110 ملايين يورو، فيما أشار رومانو إلى أن سعر اللاعب من الممكن أن يكون أقل من 70 مليون يورو.

وأشارت تليجراف إلى أن الهلال والأهلي السعوديان قدموا عروضا استثنائية للفوز بخدمات اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عاما.

بدأ تشافي سيمونز في أكاديمية برشلونة، قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان وتخلل تلك الفترة لعب موسم واحد مع أيندهوفن الهولندي، ومنه إلى لايبزيج على سبيل الإعارة قبل تفعيل بند الشراء وانتقاله بصورة نهائية.

ولعب سيمونز الموسم الماضي 25 مباراة في الدوري الألماني سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 7، فيما شارك في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، و3 مباريات بكأس ألمانيا سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

توج سيمونز بجائزة هداف الدوري الهولندي مع أيندهوفن، وفاز بجائزة لاعب العام في هولندا في العام ذاته.

كما توج ببطولتي الدوري والكأس مع باريس سان جيرمان، وبطولتي الكأس والسوبر الهولنديين مع أيندهوفن، بالإضافة إلى بطولة السوبر الألماني مع لايبزيج.

وشارك سيمونز في 28 مباراة دولية مع الطواحين، إذ لعب في كافة المراحل العمرية للشباب والناشئين قبل المنتخب الأول.

وسجل دوليا 5 أهداف، وكان أحد العناصر الأساسية في تشكيلته هولندا ببطولة يورو 2024، والتي ودعها منتخب بلاده من الدور نصف النهائي أمام إنجلترا بنتيجة 2-1.

أرسنال تشيلسي تشافي سيمونز
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