لا ريبوبليكا: يوفنتوس يرغب في ضم داروين نونيز

يهتم يوفنتوس بضم داروين نونيز مهاجم ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لصحيفة لا ريبوبليكا.

وكان نونيز على رادار نابولي مؤخرا، قبل أن تتوقف الصفقة.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس ينوي الدخول في سباق ضم نونيز هذا الصيف.

وأصبحت فرص نونيز في البقاء مع ليفربول قليلة، مع اقتراب بطل الدوري الإنجليزي من ضم هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت (التفاصيل).

وكذلك ارتبط اسم الأوروجواياني بالهلال السعودي، قبل أن تتوقف هذه الأنباء.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.