بتروجت يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد

يخوض بتروجت ثلاث مباريات ودية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد لمسابقة الدوري.

وحدد بتروجت بقيادة سيد عيد المدير الفني للفريق، مواجهاته الودية أمام فرق وي، والجونة، ومودرن سبورت.

وستقام الوديات الثلاث في المواعيد التالية

بتروجت × وي .. يوم الخميس 24 يوليو.

بتروجت × الجونة يوم الإثنين 28 يوليو.

بتروجت × مودرن سبورت يوم الخميس 31 يوليو.

وخاض بتروجت ثلاث مباريات ودية حتى الآن، خسر في الأولى أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، وفاز في الثانية على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما في الودية الثالثة فتعادل بتروجت سلبياً مع حرس الحدود.

وينطلق دوري الموسم المقبل 2025 - 2026 في بداية شهر أغسطس المقبل.

واحتل بتروجت الموسم الماضي المركز الثامن برصيد 27 نقطة في مجموعة البطولة.