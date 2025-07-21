مدرب بروج: جاشاري يجب أن يعود للتدريبات.. والمفاوضات مع ميلان معقدة

الإثنين، 21 يوليه 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

أردون جاشاري - كلوب بروج

شدد نيكي هاين المدير الفني لـ كلوب بروج البلجيكي أن المفاوضات مع ميلان لضم اللاعب معقدة.

وقال هاين للصحفيين: "الوضع واضح للغاية، على أردون جاشاري العودة للتدريبات، يمكن أن تكون بعض الأمور معقدة للغاية في كرة القدم وهذه بالفعل حالة معقدة".

وأضاف "أشعر بثقة في النادي للتعامل معها بالشكل المناسب، سنرى كيف ستسير الأمور".

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وأكمل "المفاوضات مع ميلان متروكة للنادي، لكن أنا أدعم الإدارة بشكل كامل".

وأنهى حديثه قائلا: "من المستحيل التنبؤ بما سيحدث مستقبلا خاصة وأن ميلان ليس النادي الوحيد المهتم".

وقال إيلي تاري المدير الرياضي لميلان خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "يمكنني تأكيد أن أردون جاشاري يرغب في اللعب معنا، لكن علينا احترام ديناميكيات الأمور وقرار بروج".

وأتم "نعتقد أننا قدمنا العرض المناسب، وآمل أن يتم حل هذا الوضع بأفضل طريقة ممكنة".

البالغ من العمر 22 عاما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي.

وأوضح تقرير من سكاي سبورت ألمانيا أن المفاوضات بين ميلان وكلوب بروج لا تزال جارية بشأن انتقال جاشاري.

وأضاف أن جاشاري ينتظر فقط موافقة النادي على الخضوع للفحص الطبي، ويرغب في إتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن بوروسيا دورتموند انسحب من الصفقة بعدما علم أن اللاعب يسعى للانتقال إلى ميلان.

قبل أيام، كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت عن وجود خلاف مالي بين ميلان وكلوب بروج لإتمام صفقة انتقال أردون جاشاري.

وحسب الصحيفة فإن أردون جاشاري يضغط على ناديه للموافقة على عرض ميلان البالغ 35 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن النادي البلجيكي يطلب 40 مليون يورو لرحيل لاعبه.

ويسعى ميلان للتعاقد مع جاشاري كبديل للهولندي تيجاني ريندرز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

وذكرت التقارير إلى أن اللاعب السويسري على رادار بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن أيضا.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029.

جاشاري ميلان كلوب بروج
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