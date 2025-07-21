قرعة تمهيدي دوري الأبطال - نيس في مواجهة بنفيكا.. وفينورد يصطدم بـ فنربخشة

أجريت قرعة الدور التمهيدي الثالث المؤهل إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا ظهر اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة صعبة لـ نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم، أمام بنفيكا البرتغالي.

ويغيب محمد عبد المنعم عن الملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي شهر إبريل الماضي في ختام الموسم.

كما يصطدم فينورد الهولندي بـ فنربشخة التركي الذي يتولى تدريب جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي.

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين من الفرق المنصفة وأخرى من الفرق غير المصنفة حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي.

وتعد تلك المرحلة قبل الأخيرة، نحو مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا، والتي تضم 20 فريقا.

وضمن 29 فريقا تأهلهم مباشرة إلى مرحلة الدوري، فيما يتبقى 7 فرق تتأهل من التصفيات ليتكمل عدد الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 36 فريقا.

وتقام المرحلة الثالثة على مباراتين في مرحلة الدوري، ليقام الذهاب أحد يومي 23، و23 يوليو، فيما يقام الإياب أحد يومي 29، و30 يوليو.

وتستكمل المرحلة بمواجهتي ذهاب 5 أو 6 أغسطس، والإياب في الأسبوع التالي 12 أو 13 أغسطس.

وسيتم الإعلان عن مواعيد انطلاق المباريات يوم 25 يوليو الجاري.

ويتأهل الفائزون من تلك المرحلة إلى آخر المرحلة الفاصلة وهي الأخيرة قبل الوصول إلى مرحلة الدوري من البطولة الأوروبية.

وتقام قرعة المرحلة الفاصلة يوم 14 أغسطس.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

مسار الأبطال

RFS اللاتفي × مالمو السويدي

والفائز يلتقي أمام الفائز من

اف سي كوبنهاجن الدنماركي × دريتا الكوسوفي

كوبس كوبيو الفنلندي × كيرات الكازاخستاني

والفائز يلتقي أمام الفائز من

براتيسلافا السلوفاكي × زرينيسكي موستار البوسني

بوزنان البولندي × بريدابليك الأيسلندي

والفائز يلتقي أمام الفائز من

لينكولن ريد إيمبس من جبل طارق × ريد ستار الصربي

رييكا الكرواتي × لودوجيريتس البلغاري

والفائز يلتقي أمام الفائز من

نواه الأرميني × فرينكفاروزي المجري

سبارتانز المالطي × دينامو كييف الأوكراني

والفائز يلتقي أمام الفائز من

بافوس القبرصي × مكابي تل أبيب

شكينديا المقدوني × ستيوا بوخارست الروماني

والفائز يلتقي أمام الفائز من

شيلبورن الأيرلندي × كاراباج أجدام الأذربيجاني

مسار الدوري

بران النرويجي × سالزبورج النمساوي

والفائز يلتقي أمام كلوب بروج البلجيكي

رينجرز الأسكتلندي × باناثانيكوس اليوناني

والفائز يلتقي أمام الفائز من

فيكتوريا بلزن التشيكي × سيرفيت السويسري

نيس الفرنسي × بنفيكا البرتغالي

فينورد الهولندي × فنربخشة التركي

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب الفرق المذكورة أولا